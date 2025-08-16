محمد صلاح يكتب التاريخ بأرقام قياسية جديدة

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على بورنموث 4-2 في افتتاح الموسم الجديد على ملعب أنفيلد، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 94، في ليلة مؤثرة أهداها لزميله الراحل ديوغو جوتا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية للمسابقة، حيث واصل سجله المميز بالتسجيل أو الصناعة في جميع مواسمه التسعة مع ليفربول منذ انضمامه عام 2017. فقد ساهم في 15 هدفًا خلال مباريات الجولة الأولى (10 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

كما واصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية، بعدما عادل أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول في المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين للبريميرليغ برصيد 187 هدفًا، ولكن بعدد مباريات أقل (302 مباراة مقابل 414 لكول).

وبهذا الإنجاز، يعزز محمد صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على مر تاريخه، مؤكداً استمراره في صناعة المجد بقميص ليفربول للموسم التاسع تواليًا