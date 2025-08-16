كييزا وصلاح يقودان ليفربول لانطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي

استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على ضيفه بورنموث بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب أنفيلد.

وسجّل الفرنسي هوغو إيكيتيكيه هدف التقدم الأول (37) وصنع الثاني للهولندي كودي خاكبو (49)، قبل أن يعود الغاني أنطوان سيمينيو ويعادل لبورنموث بثنائية (64 و76). لكن البديل الإيطالي فيديريكو كييزا منح ليفربول الأفضلية بهدف ثالث (88)، ثم أضاف المصري محمد صلاح الرابع في الوقت بدل الضائع (90+4(

وشهد اللقاء لفتة مؤثرة بتكريم النادي لذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، حيث وقف الجميع دقيقة صمت ورفعت الجماهير لوحة عملاقة تخليدًا لاسمه، فيما أعلن ليفربول تعليق قميصه رقم 20 حتى نهاية الموسم.