دموع محمد صلاح تخطف الأضواء في ليلة تكريم جوتا

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء عقب فوز فريقه ليفربول على بورنموث 4-2 في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما بدا متأثرًا بشدة خلال لحظة تكريم الراحل ديوغو جوتا، حيث لم يتمالك نفسه وبكى وسط ترديد الجماهير لاسمه.

وعلّق المدير الفني لليفربول آرني سلوت على الموقف قائلاً: "لم أسأله مباشرة عن سبب تأثره، لكنني أعتقد أن ما فعله جمهورنا كان مميزًا للغاية، في كل مرة تعتقد أنه لا يمكنك توقع المزيد منهم، يفاجئونك بما هو أكبر، لقد كان تكريمًا استثنائيًا لجوتا؟".

وأضاف: "صلاح شعر بمدى عظمة ما فعله الجمهور، خصوصًا في حضور عائلته وزوجته وأطفاله داخل الملعب، وربما اختلطت مشاعر الحزن والفخر بداخله في تلك اللحظة، وهو ما جعله يبكي".

وختم سلوت: "حتى أنا شعرت بنفس العاطفة، لم أبكِ لكنني بالتأكيد تأثرت مثل محمد صلاح".

وبهذا الموقف المؤثر، أكد محمد صلاح مجددًا ارتباطه الوثيق بجماهير ليفربول، في ليلة امتزجت فيها مشاعر الحزن على فقدان جوتا بالفخر بتكريمه في ملعب أنفيلد.