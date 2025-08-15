موعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.. رقم تاريخي بانتظار محمد صلاح

يدشن ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث اليوم الجمعة (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في الجولة الأولى على ملعب "أنفيلد".

وينتظر محمد صلاح تسجيل رقم تاريخي الليلة إذ سجل 105 هدفا في الدوري على ملعب "أنفيلد"، ويفصله هدف واحد فقط لمعادلة رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو النجم السابق لمانشستر سيتي الذي سجل 106 أهداف (على ملعب الاتحاد).

وإذا تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين على أدنى تقدير فإنه سيصبح ثاني أكثر لاعب تهديفاً على ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق (114 هدفا على ملعب هايباري).