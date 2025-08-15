موعد أول قمة نارية في الدوري الإنجليزي

ستكون الأنظار مسلطة على مواجهة المهاجمين السلوفيني بنيامين شيشكو والسويدي فيكتور يوكيريس خلال قمة مانشستر يونايتد وأرسنال المرتقبة على ملعب «اولد ترافورد» غداً (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات) في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

والمفارقة أنه كانت هناك إمكانية أن يلعب كل من المهاجمين مع الفريق المنافس، إذ سعى أرسنال للتعاقد مع شيشكو مطلع الصيف ودخل في مفاوضات طويلة وشاقة مع لايبزيغ الألماني، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة الانتقال، ليحول تركيزه صوب يوكيريس الذي وردت أخبار عن احتمال التحاق بمدربه السابق في سبورتينغ البرتغالي روبن أموريم والانضمام إلى يونايتد.

وافتقد أرسنال الذي حل وصيفا في المواسم الثلاثة الماضية وما زال يبحث عن لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 2004، الى مهاجم قناص في السنوات الأخيرة حيث تعرض البرازيلي غابريال جيزوس لإصابات متكررة، وقام مدربه الاسباني ميكل أرتيتا بإشراك الألماني كاي هافيرتس في مركز قلب الهجوم من دون ان يصيب نجاحا كبيراً.