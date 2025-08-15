«أعظم الفائزين بالكرة الذهبية».. ديمبلي يختار بين رونالدو وميسي (فيديو)

فضّل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو واعتبره أعظم الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، مشيراً إلى أنه استحق التتويج بها ثماني مرات (رقم قياسي)، مقابل خمسة للأسطرو البرتغالي.

وظهر ديمبيلي في فيديو نشره الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية عبر منصة «إكس» وهو يخوض سلسلة من الاختيارات الإقصائية بين نجوم حاليين وسابقين، بدأت بالمفاضلة بين لوكا مودريتش وريكاردو كاكا، ليفضل الأخير، ثم بين كاكا ورونالدينيو، ليختار الساحر البرازيلي.

Who’s the greatest Ballon d’Or winner? 🏆

Ousmane Dembélé — nominated for the first time this year — had to choose between legends…

Who would you pick as the ultimate Ballon d’Or winner?#ballondor pic.twitter.com/iywE71qpVY — Ballon d'Or (@ballondor) August 14, 2025

بعد ذلك رجح كفة كريم بنزيمة على رونالدينيو، قبل أن يمنح الأفضلية لـ«الظاهرة» رونالدو على حساب بنزيما.

وفي المشهد النهائي، وجد ديمبيلي نفسه أمام خيار صعب بين رونالدو وميسي، لكنه حسم قراره لصالح النجم الأرجنتيني.