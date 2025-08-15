برشلونة يبدأ مشوار الدوري الإسباني بمواجهة مايوركا

تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، حيث تتدخل الفِرَق المسابقة بطموحات مختلفة، ويفتتح برشلونة المباريات بمواجهة مايوركا، غداً، بينما يستهل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه أوساسونا يوم الثلاثاء المقبل.

ويرغب فريق برشلونة، حامل اللقب، في الحفاظ على زخمه مجدداً في إسبانيا، أما ريال مدريد فيسعى لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم باهت، مع وصول المدرب تشابي ألونسو، ويأمل أتلتيكو مدريد أن يساعده الفريق المجدد على مواكبة منافسيه.

وفي العام الثاني تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، يسعى النادي الكاتالوني لإضافة نجاحات أخرى لما حققه في الموسم الماضي، بعدما عزز الفريق بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي سيتعاون مع لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي، في هجوم برشلونة، الذي كان الأفضل في أوروبا خلال الموسم الماضي.

كما تعاقد برشلونة، أيضاً، مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا.

في المقابل، يدخل ريال مدريد الموسم الجديد، بعد أن قدّم موسماً مخيباً للآمال وفقاً لمعاييره.

وسيقود هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن الدفاع، الذي عانى كثيراً في الموسم بسبب سلسلة من الإصابات، تم تدعيمه بالمدافع الإسباني الشاب دين هويسين، والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم لمواطنه جود بيلينغهام.