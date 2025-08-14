مبلغ مالي "غير متوقع" لعائلة المهاجم الراحل جوتا

خصص نادي تشلسي الإنجليزي جزء من مكافآت تتويجه بكأس العالم للأندية 2025 لعائلة مهاجم ليفربول الراحل دييغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين فارقا الحياة خلال يوليو الماضي إثر حادث سير مروع في مقاطعة زامورا الإسبانية.

وكان تشيلسي قد حصد جائزة مالية قدرها 114.6 مليون دولار من عوائد البطولة العالمية المستحدثة، ففضل النادي القيام بدور إنساني تجاه عائلة جوتا على الرغم من أنه ليس لاعباً في فريقه.

وقالت صحيفة "ذا أثليتك" إن تشيلسي أنشأ صندوقا بقيمة 15.5 مليون دولار لتوزيعه على لاعبي الفريق المشاركين في البطولة، مع اتفاق بين النادي واللاعبين على تخصيص مبلغ مماثل لدعم أسرة جوتا، بحيث تبلغ المساهمة الفردية أكثر من 500 ألف دولار قبل الضرائب والرسوم.