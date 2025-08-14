4 نقاط بارزة في الموسم الجديد للدوري الإسباني

لن يخرج الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم عن المألوف، مع توقع انحصار الصراع بين برشلونة حامل اللقب وغريمه ريال مدريد، الذي يبدأ حقبة جديدة بقيادة لاعب وسط السابق، شابي ألونسو، الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتلقي وكالة «فرانس برس» الضوء على أبرز أربع نقاط في الموسم الجديد الذي يُفتتح غداً.

1 ماذا بانتظار ألونسو؟

تعرّض ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي لهزائم قاسية الموسم الماضي، على يد غريمه برشلونة الذي انتصر في جميع المواجهات الأربع بينهما، إضافة إلى فوزه بالدوري الإسباني وكأس الملك والكأس السوبر الإسبانية.

غادر المدرب الإيطالي تاركاً مكانه لألونسو الذي يواجه مهمة صعبة لإنعاش الفريق، رغم وجود تشكيلة تضم العديد من النجوم، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

مُني ريال بهزيمة ساحقة برباعية نظيفة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويبقى أن نرى كيف ستؤثر المشاركة في هذه البطولة بحلتها الجديدة الموسعة على الوضع البدني للفريق الملكي واستعداده للموسم الجديد.

2 هل بإمكان جمال المحافظة على مستواه؟

تألق برشلونة هجومياً الموسم الماضي، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى النجم الشاب لامين جمال الذي أتم في يوليو عامه الـ18.

شارك جمال في أكثر من 100 مباراة مع النادي الكاتالوني رغم صغر سنه، وبات اللاعب الأساسي في هجوم الفريق الكاتالوني.

وإذا أراد فريق المدرب الألماني هانزي فليك الدفاع عن لقبه، ومواصلة السعي لتحقيق المزيد في دوري أبطال أوروبا، بينما يستعد للعودة إلى ملعبه «كامب نو» بحلته الجديدة، فإن حفاظ الجناح على مستواه الرائع أمر ضروري لنجاح «بلاوغرانا».

سيحمل جمال هذا الموسم القميص الرقم 10 الذي ارتداه أسطورة الأرجنتين والعملاق الكاتالوني ليونيل ميسي، لكن المغربي الأصل يصر على أنه يشق طريقه الخاص في النادي.

3 إعادة هيكلة في أتلتيكو

بعد نهاية سيئة للموسم الماضي، وخروج مفاجئ من دور المجموعات في مونديال الأندية، قام أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بخطوات مهمة هذا الصيف.

استعان نادي العاصمة بصانع الألعاب أليكس باينا من فياريال، والأميركي جوني كاردوزو من ريال بيتيس لتدعيم خط الوسط، إضافة إلى العديد من اللاعبين الجدد، لكنه خسر في المقابل المخضرمين الأرجنتينيين أنخل كوريا ورودريغو دي بول وساول نيغيس من بين آخرين.

على الرغم من قوة فريقه وسمعة سيميوني كأحد أفضل المدربين في العالم والأعلى أجراً في أوروبا، لم يفز أتلتيكو إلا بثلاثة ألقاب في العقد الماضي: الدوري الإسباني عام 2021، و«يوروبا ليغ»، والكأس السوبر الأوروبي عام 2018.

4 المباراة الأولى لكاسورلا

بعمر الـ40، سيكون لاعب الوسط الدولي السابق سانتي كاسورلا من ركائز ريال أوفييدو الذي عاد إلى دوري الأضواء، بعد غياب دام 24 عاماً، ليخوض بالتالي ما قد تكون مغامرته الكبرى الأخيرة بالنسبة للاعب المتوج مع بلاده بكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

انضم لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق، إلى أوفييدو في أغسطس 2023، وقاد نادي طفولته (1996-2003) في الموسم الماضي للعودة إلى الدرجة الأولى بعد غياب طويل.

ودافع كاسورلا خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان فياريال وريكرياتيفو هويلفا وملقة والسد القطري. وشاءت الصدف أن تكون المباراة الأولى لكاسورلا في الموسم الجديد ضد فريقه السابق فياريال.