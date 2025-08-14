راشفورد منتقداً يونايتد: يفتقر إلى الخطط     

انتقد المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، فريقه السابق مانشستر يونايتد، لافتقاره للاستراتيجية والخطط، معتبراً رحيله عن صفوف «الشياطين الحمر» كمن يغادر «أرضاً مهجورة»، بعد انضمامه إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

ورحل المهاجم ابن الـ27 عاماً - الذي خاض 426 مباراة مع يونايتد، بعد تدرجه في أكاديمية النادي - عن ملعب «أولد ترافورد»، في يناير الماضي، لينتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، بعد فقدانه مكانته في حسابات المدرب الجديد، البرتغالي روبن أموريم.

وانضم مجدداً هذا الموسم إلى بطل الدوري الإسباني، معاراً حتى 30 يونيو 2026.