كم هو راتب "الحارس الشخصي" للنجم الأرجنتيني ميسي في "ميامي"؟

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل الراتب السنوي الضخم الذي يحظى به ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل في ميسي في "إنتر ميامي" بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن: "ياسين الملاكم ذي الأصول التونسية، من أعلى الموظفين أجراً في النادي خارج الملعب، مع راتب ضخم، بجانب مكافآت إضافية".

وأوضحت: "يتقاضى تشيوكو راتباً سنوياً قدره 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى تضمن عقده بنداً يمنحه نصف مليون دولار، في حال نجاحه في أداء واجبات الحماية طوال الموسم".

وانضم تشيوكو إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بتوصية مباشرة، من المالك المشارك ورئيس نادي إنتر ميامي، ديفيد بيكهام، في ظل الخبرات التي يمتلكها ياسين، كجندي سابق في البحرية الأميركية وخدم في العراق وأفغانستان، وتوجهه لاحقاً لممارسة الفنون القتالية المختلطة.