انطلاق تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ودوري أبطال آسيا الثاني إلى الواجهة، من خلال مواجهات الدور التمهيدي لموسم 2025 - 2026، التي تُقام اليوم، وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أربعة فِرق تتنافس على بطاقتين متاحتين لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يستضيف نادي تشينغدو رونجتشينغ الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي، بينما يلتقي نادي الدحيل القطري مع فولاد سيباهان الإيراني.

فيما تسعى ستة أندية لحجز ثلاث بطاقات مؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، هي: بيرسيب باندونغ الإندونيسي، ومانيلا ديجر الفلبيني، وريجار تاداز الطاجيكي، وأهال التركماني، وجوا الهندي، والسيب العماني.