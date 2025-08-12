برشلونة يكتسح كومو بخماسية.. والدوري الإسباني ينطلق الجمعة

حقق برشلونة الإسباني فوزاً ساحقاً على كومو الإيطالي 5-0، في كأس جوان غامبر التقليدية السنوية، التي يستضيفها الفريق الكاتالوني.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي (36 عاماً)، الذي تعرض لإصابة عضلية، خلال الأسبوع الماضي، وحلّ بدلاً منه فيرمين لوبيس، فكان عند حسن حظ مدربه، الألماني هانزي فليك، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (38)، ولامين جمال (42 و49) الأهداف الثلاثة الأخرى.

يُذكر أن كومو يشرف على تدريبه نجم برشلونة السابق، سيسك فابريغاس.

وينطلق الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للموسم الماضي باستضافة مايوركا في 16 الجاري.

وعزّز برشلونة صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة، والحارس جوان غارسيا من جاره إسبانيول.

وأهدر القادم الجديد راشفورد فرصة ذهبية للتسجيل في المرمى الخالي، لكن قبلها مرّر كرة الهدف الثالث إلى رافينيا.

وأُقيمت المباراة على ملعب يوهان كرويف ضمن مجمع تدريبات الفريق، بينما ينتظر برشلونة انتهاء أعمال تجديد ملعب كامب نو، التي تأخرت كثيراً.

وقبل انطلاق المباراة، ألقى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، كلمة القائد التقليدية من أرض الملعب، بعد أيام قليلة من ظهور خلافه مع النادي حول طريقة التعامل مع إصابته في الظهر إلى العلن.

وقال حارس المرمى الألماني البالغ 33 عاماً، بعد يومين من استعادة شارة القيادة إثر تجريده منها: «أعتقد أنه كان من المهم حلّ المشكلة بيني وبين النادي، والآن حان وقت التطلع إلى الأمام».

وتوجه تير شتيغن إلى الجماهير، قائلاً: «سنقاتل مجدداً من أجل جميع الألقاب، ونأمل في أن نتمكن بمساعدتكم من الفوز بجميع الألقاب الممكنة».