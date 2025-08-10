تسوية الخلاف بين برشلونة وتير شتيغن

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن تسوية الخلاف القائم بينه وبين حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، بموافقة الأخير على تحويل ملفه الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وقال بطل الدوري المحلي الموسم الماضي في بيان «وقّع مارك-أنديه تير شتيغن على إذن يسمح للجهاز الطبي في النادي بتقديم التقرير الطبي الإلزامي إلى (لا ليغا)، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية».

وأضاف «أُغلق الملف التأديبي، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق بأثر فوري».

وكان حارس المرمى البالغ 33 عاماً، نشر قبل ذلك بساعات قليلة رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن «استعداده التام» للتعاون مع ناديه.