«يوتيوبر» يحصل على حقوق نقل الدوري السعودي

حصل صانع المحتوى الفرنسي من أصل مغربي، زاك ناني، الذي ينشط بشكل خاص على تطبيق «تويتش»، على حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال زاك ناني - واسمه الحقيقي زكريا حداد - إن «هذا المشروع يعكس رغبة قوية في تقديم بديل لنماذج البث التقليدية».

وسيتم نقل ما يصل إلى ثلاث مباريات مجاناً أسبوعياً عبر قناتيه على «تويتش» و«يوتيوب» ابتداء من 19 أغسطس.

وتُعدّ مقابلته مع كريم بنزيما الأبرز، حيث حصدت 2.6 مليون مشاهدة على «يوتيوب».