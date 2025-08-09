تعرف إلى التصنيف الجديد لفريق الأهلي والزمالك في "أندية" أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التصنيف الأحدث لأندية القارة، قبل ساعات من قرعة الدور التمهيدي الجديد لبطولات موسم 2025-2026.

وتربع الأهلي المصري على صدارة ترتيب الأندية الإفريقية، رغم خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، فيما تراجع الزمالك المصري في التصنيف الجديد ليحتل المركز السابع، بعد أن كان في المرتبة الخامسة للموسم الماضي، وانطبق الأمر ذاته على الوداد المغربي الذي تراجع للمركز الثامن، بعد أن كان في المرتبة الثالثة.

وكشف "كاف" في بيان له عبر موقع الرسمي، عن أن الأهلي المصري يتصدر تصنيف أندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025، برصيد 78 نقطة، متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق صن دوانز الجنوب أفريقي الذي جاء ثانياً برصيد 62 نقطة.

واحتل نادي الترجي التونسي المركز الثالث برصيد 57 نقطة، محافظاً على التواجد القوي التقليدي لأندية شمال أفريقيا في مسابقات الـ "كاف"، وجاء نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الماضي بالمركز الرابع في التصنيف الجديد برصيد 52 نقطة، يليه سيمبا التنزاني برصيد 48 نقطة، وتفوق بيراميدز المصري حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا على منافسه الزمالك، بعد أن حل بيراميدز بالمركز السادس برصيد 47 نقطة، متبوعاً بالزمالك سابعاً برصيد 42 نقطة، ثم الوداد البيضاوي المغربي ثامناً بـ 39 نقطة

وفيما يلي أفضل 10 أندية في تصنيف الاتحاد الإفريقي للموسم الجديد:

1ـ الأهلي المصري (78 نقطة)

2ـ صن داونز الجنوب إفريقي (62 نقطة)

3ـ الترجي التونسي (57 نقطة)

4ـ نهضة بركان المغربي (52 نقطة)

5ـ سيمبا التنزاني (48 نقطة)

6ـ بيراميدز المصري (47 نقطة)

7ـ الزمالك المصري (42 نقطة)

8ـ الوداد المغربي (39 نقطة)

9ـ اتحاد العاصمة الجزائري (37 نقطة)

10ـشباب بلوزداد الجزائري (36 نقطة)