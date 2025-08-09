سان جرمان يضم شوفالييه مقابل 40 مليون يورو

توصل ناديا ليل وباريس سان جرمان الفرنسيان إلى اتفاق يقضي بانتقال حارس الأول لوكا شوفالييه إلى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، كما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مقرب من المحادثات أمس.

وكشف المصدر أن شوفالييه (23 عاماً) سينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية بعقد لخمسة مواسم مقابل 40 مليون يورو (46.5 مليون دولار) على أن يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع رسمياً مع بطل الدوري الفرنسي وأوروبا.

وتألق شوفالييه بشكل لافت مع ليل ليجذب أنظار النادي الباريسي.