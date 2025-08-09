شيلتون يُحرز أول ألقابه في «الماسترز»

أصبح بن شيلتون المصنّف السابع عالمياً، أول لاعب أميركي يُحرز لقب إحدى دورات الماسترز في كندا منذ أكثر من عقدين، بعد تغلبه على الروسي كارن خاتشانوف (16) بنتيجة 6-7 (7/5)، 6-4 و6-4 و7-6 (3/7)، في نهائي دورة تورونتو لـ1000 نقطة في كرة المضرب.

وسيتقدّم ابن الـ22 عاماً مرتبة واحدة إلى المركز السادس في التصنيف العالمي، متجاوزاً الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ24 بطولة كبرى (غراند سلام).

وقال شيلتون الذي أصبح أول أميركي - منذ أندي روديك - يفوز بلقب دورة كندية منذ عام 2003: «إنه شعور جميل».

وتابع: «لقد كان أسبوعاً طويلاً، لم يكن المشوار سهلاً إلى النهائي».

وأردف: «لكن أفضل مستوياتي جاء في الوقت الأهم».

بدوره، خسر خاتشانوف بعد لقاء دام ساعتين و45 دقيقة، فرصة إحراز لقبه الثاني في دورات الماسترز، بعد ستة أعوام على فوزه بدورة باريس بيرسي في 2018.