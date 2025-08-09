ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن افتتاح «الليغا»

تعرض مهاجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في الفخذ اليسرى قد تحرمه المشاركة في بداية الموسم الجديد، وفقاً لما أفاد العملاق الكاتالوني.

وأعلن نادي الـ«بلاوغرانا» في بيان «يعاني روبرت ليفاندوفسكي انزعاجاً في عضلة الفخذ اليسرى»، من دون أن يحدد المدة التي قد يغيب فيها مهاجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين السابق عن الملاعب، وتحوم الشكوك حيال مشاركته في «لا ليغا» أمام ريال مايوركا في 16 الجاري.