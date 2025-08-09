توتنهام يسقط أمام بايرن ميونيخ قبل كأس السوبر

تعرض توتنهام الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم لخسارة قاسية أمام مضيفه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 0-4، في مباراة ودية على ملعب «أليانتس أرينا»، وذلك قبل خمسة أيام من خوضه كأس السوبر الأوروبية بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا.

وأمام 72 ألف متفرج، اهتزت شباك توتنهام الذي كان أحرز لقب مسابقة «يوروبا ليغ»، بفوزه على نظيره مانشستر يونايتد 1-0 في 21 مايو الماضي، في الشوط الأول بهدف لنجمه السابق المهاجم هاري كين، بعد تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه (12).

ثم أتيحت لقائد إنجلترا فرصة تسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد دقيقتين من ركلة جزاء، لكن كين انزلق عندما كان يهم بالتسديد لتمر الكرة فوق العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف الفرنسي الآخر كينغسلي كومان النتيجة، بتسديدة رائعة (61)، قبل أن يسجل البديلان الشابان لينارت كارل (17 عاماً)، والسويدي جونا كوسي-اساري (18 عاماً) الهدفين الثالث والرابع.