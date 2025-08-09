النصر السعودي يضم نجم برشلونة مجاناً

كشفت الصحف الإسبانية أن مدافع برشلونة المخضرم اينيغو مارتينيس (34 عاماً) في طريقه للانتقال إلى النصر السعودي مقابل صفقة حرة.

وأوضحت الصحف أن مارتينيس سيحل بدلاً من مواطنه إيمريك لابورت المرشح للرحيل عن النادي السعودي الذي يدافع عن ألوانه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعدما فسخ عقده مع النادي الكاتالوني بالتراضي، مشيرة إلى إمكانية توجه اللاعب إلى الرياض للخضوع للفحص الطبي.

وكشفت «موندو ديبورتيفو» أن مارتينيس كان تلقى عروضاً من أندية سعودية في صيف 2024، لكنه قرر البقاء في صفوف برشلونة الذي يرتبط معه بعقد حتى نهاية موسم 2026.