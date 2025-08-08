الهلال يتفق مع ليفربول على ضم نونيز

دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم، داروين نونيز، من ليفربول الإنجليزي، وفق ما أفادت تقارير تحدثت عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.

ويدافع نونيز عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام، بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي، في صفقة قُدِرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتقِ إلى حجم التوقعات المحيطة به، واكتفى بتسجيل 40 هدفاً في 143 مباراة بألوان «الحمر» في المسابقات كافة.

وكتب الصحافي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في الانتقالات، على منصة «إكس»، إن الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونيز بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول.