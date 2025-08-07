تعرف إلى الصفقات الـ 10 لنادي الزمالك قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز

أبرم نادي الزمالك، 10 صفقات نوعية، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تم أغلاق الباب عنها، أمس، في ظل خطة "الأبيض" للمنافسة على مختلفات مسابقات موسمه الجديد 2025-2026.

وتمكن الزمالك، وفقاً لما تم إعلانه على المواقع الرسمية للنادي، من التعاقد مع لاعبين من مختلف الدوريات، جاء أخرها البرازيلي خوان ألفينا، بعقدٍ يمتد لأربع سنوات، قادماً من ألكسندريا الأوكراني.

كما ضم الزمالك، في تعاقداته، كل من مهدي سليمان، وشيكو بانزا، وعمر ناصر، وأحمد شريف، وأدم كايد، وعبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل، وعدي الدباغ.

ويستهل نادي الزمالك الموسم الجديد، بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ويقام اللقاء في ملعب هيئة قناة السويس.

ويسعى الزمالك للمنافسة على كافة المسابقات التي يشارك بها، وهي الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وإليكم تالياً الصفقات الـ 10 التي أبرمها الزمالك في "الميركاتو الصيفي":

1- مهدي سليمان في صفقة انتقال حر

2- الأنجولي شيكو بانزا قادماً من نادي إستريلا البرتغالي

3- عمرو ناصر قادماً من نادي فاركو المصري

4- أحمد شريف قادماً من نادي فاركو المصري

5- الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر

6- المغربي عبد الحميد معالي قادماً من اتحاد طنجة المغربي

7- أحمد ربيع قادماً من "البنك الأهلي" المصري

8- محمد إسماعيل قادماً من نادي "زد" المصري

9- عدي الدباغ قادماً من نادي شارلوروا البلجيكي

10- البرازيلي خوان ألفينا قادماً من نادي أوليكساندريا الأوكراني