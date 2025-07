مودريتش يهبط في ميلان (فيديو)

أعلن ميلان التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش "المايسترو" قادماً من ريال مدريد في صفقة قوية يسعى من خلالها النادي الإيطالي إلى التتويج بلقب "الكالتشيو" الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لميلان على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمودريتش يقول فيه: "أهلا بالجميع.. لقد هبطت للتو في ميلان.. سعيد بالتواجد هنا لبداية فصل جديد في مسيرتي.. عناق كبير للجميع".

وكتب حساب الروسونيري، على مقطع الفيديو "رسالة من المايسترو.. مرحبا بك لوكا مودريتش".

🚨 BREAKING: Luka Modrić is here to sign for AC Milan.



🎥 @86_longo pic.twitter.com/jaDTqdaMbz