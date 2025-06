أغرب طلب للاعب برازيلي من ميسي.. والأسطورة يُلبي بعيداً عن الكاميرات (فيديو)

اعتاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء كل مباراة أن يطلب منه لاعبو الخصم تبادل القمصان معه، لكنه فوجئ خلال مباراة فريقه انتر ميامي الأميركي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل (2-2)، بالتفاف عدد كبير من اللاعبين حوله لطلب تذكارات تخلد مباراتهم معه.

وكان الطلب الأكثر مفاجأة لميسي من أحد لاعبي بالميراس الذي استأذنه في الحصول على حذائه، فردّ ميسي مبتسماً أنه سيلبي ذلك لكن ليس أمام الكاميرات وإنما في غرفة تبديل الملابس لتجنب الحرج.

EVERYONE WANTS A GREETING FROM THE GOAT!👋🏻🐐



After the match, several Palmeiras players approached Messi to shake his hand or ask for his jersey — but unfortunately, he didn’t have enough for everyone!😅🇦🇷#Messi #InterMiami #Palmeiras #FIFACWC #Soccer pic.twitter.com/MVHfJ0l2mv