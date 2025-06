ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو.. الأهلي في طريقه إلى القاهرة (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لقلب تأخره أمام بورتو البرتغالي إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وبهذه النتيجة أصبح موقف الأهلي المصري معقداً، والأقرب مغادرته البطولة عائداً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ويحتاج "العملاق القاهري" إلى حسابات معقده للتأهل إلى دور الـ 16، وهي فوزه في الجولة الثالثة على بورتو بفارق هدفين، وعدم فوز أو تعادل إنتر ميامي في الجولة نفسها أمام بالميراس.

وكان بورتو قد افتتح التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب سامو أوموروديون من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

في الشوط الثاني، تمكن إنتر ميامي من العودة بقوة، حيث عادل النتيجة في الدقيقة 48 بهدف سجله تيلاسكو سيغوفيا.

ولم تمر سوى خمس دقائق حتى أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 53، ليؤكد فوز فريقه ويضمن له نقاط المباراة الثلاث.

