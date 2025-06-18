انتر ميلان يقدم للعالم درساً جديداً في استغلال الكرات الثابتة (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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قدم فريق إنتر ميلان الإيطالي درساً في كيفية استغلال الكرات الثابتة والتسجيل منها على الرغم من تعادله أمام مونتيري المكسيكي (1-1) فجر اليوم الأربعاء، في كأس العالم للأندية 2025.

وفي الوقت الذي كان فيه إنتر متأخراً بهدف سجله نجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس في الدقيقة 25، وجد إنتر ميلان "وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم" نفسه في حرج كبير، وبحث جاهداً عن التعديل من كرات ملعوبة دون جدوى.

 

ولكن الفريق الإيطالي عرف كيف يصطاد مرمى مونتيري من ضربة ثابتة كان متفق عليها سابقاً خلال التدريبات ونال إعجاب الجماهير لدقة طريقة التنفيذ وخبثها بلعب الكرة بعيداً عن حائط الصد ثم توجيهها إلى المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي حولها يسهولة إلى المرمى المكسيكي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة حصل إنتر ومونتيري على نقطة لكل منهما، فيما يتصدر ريفربلايت الأرجنتيني ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني 3-1 والذي بقي في المركز الأخير للمجموعة بدون رصيد.

 

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