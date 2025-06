انتر ميلان يقدم للعالم درساً جديداً في استغلال الكرات الثابتة (فيديو)

قدم فريق إنتر ميلان الإيطالي درساً في كيفية استغلال الكرات الثابتة والتسجيل منها على الرغم من تعادله أمام مونتيري المكسيكي (1-1) فجر اليوم الأربعاء، في كأس العالم للأندية 2025.

وفي الوقت الذي كان فيه إنتر متأخراً بهدف سجله نجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس في الدقيقة 25، وجد إنتر ميلان "وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم" نفسه في حرج كبير، وبحث جاهداً عن التعديل من كرات ملعوبة دون جدوى.

42' INTER MILAN GOAL | Lautaro Martínez



⚽️ TIED UP! LAUTARO levels the score! 🔥🔵⚫️



⚽️ TIED UP! LAUTARO levels the score! 🔥🔵⚫️