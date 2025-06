هدف من "خطأ فادح" قد يحطم حلم دولة في الوصول إلى كأس العالم (فيديو)

باتت أحلام الشعب البوليفي مهددة في الوصول إلى كأس العالم 2026 بعد غياب طويل دام 30 عاماً إثر الخسارة أمام فنزويلا 0-2.

المثير للدهشة تلقي بوليفيا هدفاً عكسياً بطريقة صادمة عندما مرر الحارس غييرمو فيسكارا الكرة للمدافع هيكتور تشويلار إلى أن الأخير أعادها له بقوة فمرت من تحت قدميه ووجدت طريقها للشباك ليحصل منتخب فنزويلا على هدف مجاني في مباراة مصيرية على المركز السابع المؤهل للملحق العالمي.

Goal of the season contender from Venezuela v Bolivia in South American World Cup Qualifying.pic.twitter.com/Nvyy2ZMi7x