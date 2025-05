حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو)

اشتبك مشجعو مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في شوارع مدينة بلباو الإسبانية قبل ساعات من المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم المقررة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميز (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الكاميرات رصدت أحداث شغب بين جمهور الفريقين إذ تبادل المشجعون اللكمات والمقذوفات وتطور الأمر لتحطيم إشارت المرور الضوئية والاعتداء على المحال التجارية.

ويقدر الجمهور الإنجليزي لمانشستر يونايتد وتوتنهام بـ70 ألف متفرج دبّ فيهم الحماس والشغف لمؤازرة الناديين في المعركة الأوروبية المرتقبة.

Another angle of the 'Battle of Bilbao' between Spurs and United fans last night... 🙈👊 pic.twitter.com/GkvuIBw95H