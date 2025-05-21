حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو)

اشتبك مشجعو مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في شوارع مدينة بلباو الإسبانية قبل ساعات من المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم المقررة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميز (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

💢⚽️🚦 Semáforos rotos, altercados y destrozos: así ha sido llegada de los ‘hooligans’ ingleses a Bilbao, Donostia y Santander antes de la final de la Europa League



👉El duelo entre el Tottenham Hotspur y Manchester United se disputa este miércoles en San Mamés pic.twitter.com/5Npt2ftuLF — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 21, 2025

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الكاميرات رصدت أحداث شغب بين جمهور الفريقين إذ تبادل المشجعون اللكمات والمقذوفات وتطور الأمر لتحطيم إشارت المرور الضوئية والاعتداء على المحال التجارية.

ويقدر الجمهور الإنجليزي لمانشستر يونايتد وتوتنهام بـ70 ألف متفرج دبّ فيهم الحماس والشغف لمؤازرة الناديين في المعركة الأوروبية المرتقبة.

Another angle of the 'Battle of Bilbao' between Spurs and United fans last night... 🙈👊 pic.twitter.com/GkvuIBw95H — Football Fights (@footbalIfights) May 21, 2025