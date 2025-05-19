كيف احتفل ابن رونالدو بأول أهدافه مع منتخب البرتغال (فيديو)

خطف نجل كريستيانو جونيور نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو الأنظار بلقطة مؤثرة لدى تسجيله أول أهدافه مع المنتخب البرتغالي الذي انضم له أخيراً، وجاء بمرمى كرواتيا خلال مباراة جمعت المنتخبين، الأحد، ببطولة تحت 15 سنة وتوجت فيها البرتغال باللقب.

وكان لافتاً احتفالية كريستيانو جونيور بالهدف على طريقة والده الشهيرة في الملاعب، إذ أحرز الهدف بثقة عالية واتجه إلى ركن الملعب وقفز عالياً ما أثار إعجاب المراقبين الذين اعتبروا ظهور "رونالدو الإبن" مع المنتخب البرتغالي امتداداً لوالده الذي سحر العالم بفنونه وأرقامه القياسية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وأخيراً النصر السعودي الذي يرتدي قميصه حالياً على الرغم من بلوغه 40 عاماً.

🇵🇹🤩 Cristiano Ronaldo Junior scores his first goal for the Portugal youth team and does his dad's celebration! 👏 pic.twitter.com/BHqtYluLoX — EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025

يذكر أن كريستيانو جونيور يعتبر أحد اللاعبين الناشئين في صفوف النصر السعودي الذي التحق به منذ تعاقد النادي مع والده في موسم 2022-2023، ويتطلع إلى المضي قدماً في الملاعب لاستنساخ قليل من تاريخ والده في الملاعب.. فهل يتحول كريستيانو جونيور إلى لاعب أسطوري ويحصد جماهيرية والده؟.