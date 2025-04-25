الأهلي المصري حامل اللقب يودع دوري أبطال إفريقيا

ودع الأهلي المصري حامل اللقب منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة بعد تعادله 1-1 مع ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 24 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى زميله طاهر محمد طاهر الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 ليفوز صن داونز بفضل تسجيله لهدف خارج أرضه.