جوزيه مورينيو ينام خلال مؤتمر صحافي (فيديو)

عاد مدرب نادي فنربخشة، جوزيه مورينيو، لتصرفاته الغريبة، وقرر النوم خلال مؤتمر صحافي حضره بعد سقوط فريقه أمام رينجرز 1-3 ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

طرح أحد الصحافيين على جوزيه مورينيو سؤالاً استغرق أكثر من 45 ثانية، ما دفع المدرب البرتغالي لإظهار علامات الملل بوضوح، ونفخ خديه وأدار عينيه أكثر من مرة أثناء انتظار الترجمة، قبل أن يتظاهر بالنوم ويصدر صوت شخير ساخراً من طول السؤال.

وعندما أوضح المترجم أن السؤال يدور حول اختياراته الدفاعية، رد مورينيو بعبارة مقتضبة: "هذا كثير للغاية".

وأضاف مبرراً تصرفه: "أنا متعب يا رجل، تسعون دقيقة من المباراة، لا يمكنني الاستماع إلى كل هذا، أنا مرهق للغاية".

وكان المدرب البرتغالي رفض تحمل مسؤولية خسارة فريقه، مؤكداً أن لاعبيه قللوا من شأن خصمهم.

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question 🥱🤣



