ابن ميسي يسجل هدفاً خيالياً على طريقة والده (فيديو)

تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابن الأسطورة ليونيل ميسي الصغير "تشيرو"، وهو يراوغ مجموعة من اللاعبين ويسجل هدفاً "مارادونياً".

وطبق الطفل الصغير المقولة الشهيرة في قديم الزمان: "مات في القرية ساحر فاستراحوا من أذاه خلف الساحر ابناً فاق في السحر أباه"، وهذا هو شأن شيرو نجل ميسي الذي تشير التكهنات على أنه سيمشي على خطى والده الكروية.

ويلعب تشيرو الذي يتم عامه السابع في مارس المقبل بأكاديمية ناشئي إنتر ميامي.

وسجل الطفل الواعد هدفاً على طريقة والده ميسي والأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بعد أن راوغ مجموعة من اللاعبين وأسكن الكرة في الشباك.

Still thinking about this goal by Ciro Messi! 🩷 pic.twitter.com/IaT00aYm6e