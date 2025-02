النني يزور آرسنال في دبي.. احتفالية كبيرة بنجم الجزيرة (فيديو)

أبرز الحساب الرسمي لنادي آرسنال الإنجليزي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الاستقبال الحار من نجوم الفريق والجهاز الفني للنجم المصري لاعب الجزيرة، محمد النني.

وفقاً لحساب آرسنال عبر منصة إكس، تم نشر فيديو يستقبل فيه نجوم الفريق للنجم المصري محمد النني، الذي حرص على زيارة ناديه السابق خلال معسكرهم المقام حالياً بدبي.

وحرص محمد النني على مصافحة بعض زملائه السابقين في آرسنال، ورحب بهم في الإمارات، بعدما لعب بقميص الفريق اللندي منذ يناير 2016، قادماً من بازل السويسري، وحتى نهاية عقده في الموسم الماضي.

وانتقل النني من آرسنال عقب نهاية عقده إلى الجزيرة الإماراتي، بعدما تُوج مع آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، بجانب لقب الدرع الخيرية مرتين مع "الغانرز".

A warm welcome to our Dubai camp for @ElNennY 😂 pic.twitter.com/rRs1JplJ8U