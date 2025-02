راتب ياسين شويكي.. الحارس الشخصي للأسطورة ميسي (فيديو)

خطف ياسين شويكي، الحارس الشخصي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء الجماهيرية للدور الذي يلعبه في فرض سياج منيع حول "أفضل لاعب كرة قدم في العالم" رافعاً شعار ممنوع الاقتراب من "البرغوث".

وبعد ظهوره يرافق ميسي مثل ظلّه حتى من على خطوط الملعب أثناء المباريات في الملاعب الأمريكية، وفي حافلة فريق إنتر ميامي، وغرف تبديل الملابس، أو خلال تنزهه بالأماكن العامة، يتساءل الكثيرون: من هو الحارس الشخصي لميسي؟ وكم راتبه؟.

Lionel Messi, the star of Inter Miami inside and outside the pitch, has a special guard and protects him.



The guard doesn't allow even the players of the opposite team to get close to Messi pic.twitter.com/uJ6tL7SJtR