فيرستابن بطل العالم لـ"فورمولا 1" للمرة الرابعة (فيديو)

احتفظ النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1" للمرة الرابعة على التوالي.

وحسم ماكس فرستابن اللقب، بعد احتلاله المركز الخامس في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، الذي جرى اليوم الأحد، فيما حل منافسه المباشر على اللقب، البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين، في المركز السادس.

Lights out in Vegas! 🎲



Relive all the best bits from an action-packed race 🍿#F1 #LasVegasGP