في اليابان فقط.. كيف يتصرف اللاعب مع الحكم؟! (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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تبدو العلاقات بين اللاعبين وحكام كرة القدم متوترة وتسودها حالة من الرهبة والتشكيك في أغلب الأحيان بمختلف ملاعب العالم، ولكن في اليابان ربما تبدو الأمور مختلفة، حيث العلاقات الودية والروح الرياضية تفرض وجودها بين أركان اللعبة.

 

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً طريفاً من مباراة فريق شونان بيلمير وضيفه كونسادول سابورو التي انتهت 1-1، السبت، في الدوري الياباني لكرة القدم، يستعد فيه الحكم لإشهار بطاقة صفراء واستعصى عليه إخراجها من محفظته الأمر الذي لاعبان بينهما اللاعب المعاقب لمساعدته على إخراج البطاقة قبل إشهارها في وجهه، واستقباله لها بابتسامة عريضة!.

 

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