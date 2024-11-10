في اليابان فقط.. كيف يتصرف اللاعب مع الحكم؟! (فيديو)

تبدو العلاقات بين اللاعبين وحكام كرة القدم متوترة وتسودها حالة من الرهبة والتشكيك في أغلب الأحيان بمختلف ملاعب العالم، ولكن في اليابان ربما تبدو الأمور مختلفة، حيث العلاقات الودية والروح الرياضية تفرض وجودها بين أركان اللعبة.

QUE É ISSO, JUIZÃO?! 😮



O juizão tava com dificuldade pra tirar o cartão da caderneta e teve que contar com a ajuda do Toya Nakamura e do Sho Fukuda, pra quem seria direcionado o cartão.



Há coisas que só acontecem na J. League. pic.twitter.com/SLwGl99QVG — Japão日本FC (@japaofcbr) November 9, 2024

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً طريفاً من مباراة فريق شونان بيلمير وضيفه كونسادول سابورو التي انتهت 1-1، السبت، في الدوري الياباني لكرة القدم، يستعد فيه الحكم لإشهار بطاقة صفراء واستعصى عليه إخراجها من محفظته الأمر الذي لاعبان بينهما اللاعب المعاقب لمساعدته على إخراج البطاقة قبل إشهارها في وجهه، واستقباله لها بابتسامة عريضة!.