مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

ساوثهامتون - مانشستر يونايتد 15:30

ليفربول - نوتينغهام فورست 18:00

مانشستر سيتي - برينتفورد 18:00

بورنموث - تشيلسي 23:00

الدوري الإسباني

ريال سوسييداد - ريال مدريد 23:00

الدوري الإيطالي

ميلان - فينيزيا 22:45

إمبولي - يوفنتوس 20:00

أبطال إفريقيا

المريخ - الجيش الملكي 17:00

آرمى باتريوريتيك - بيراميدز 19:00

الكونفيدرالية الإفريقية

بوليس - الزمالك 16:00

الملعب التونسي - اتحاد الجزائر 22:00

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