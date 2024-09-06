ختام «كأس صندوق الفرجان الصيفية» في دبي

اختتمت منافسات بطولة «كأس صندوق الفرجان الصيفية» لكرة القدم التي نظمتها أكاديمية هاتريك لكرة القدم، بدعم من صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية.

وشارك في البطولة التي أقيمت في مدرسة أسماء بنت النعمان في منطقة الطوار 3 في دبي، 24 فريقاً من مختلف الفئات العمرية.

وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية، إضافة إلى تكريم أفضل اللاعبين في كل مركز، وتوزيع الميداليات على جميع المشاركين، وذلك بهدف تحفيز الجميع على المشاركة في الأنشطة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية. وقال مدير مشروع صندوق الفرجان، راشد الهاجري: «نشعر بالفخر لما حققته هذه البطولة من تعزيز للترابط المجتمعي بين أبناء الأحياء السكنية في دبي. لقد شكلت المنافسات فرصة لاكتشاف مواهب جديدة وتطوير مهارات اللاعبين في بيئة مشجعة ومحفزة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال كل مبادرات الصندوق».

من جانبه، عبر مؤسس أكاديمية هاتريك، عبدالله علي، عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة التي كانت حدثاً رياضياً مميزاً حقق أهدافه في إتاحة الفرصة للمشاركين لإظهار مواهبهم، وتعلّم قيم جديدة، موجهاً الشكر لصندوق الفرجان على دعمه المستمر لقطاع الرياضة المجتمعية.