مريم الزيودي الـ 12 في رمي القرص ضمن بارالمبية «باريس 2024»

شاركت، أمس، لاعبة المنتخب مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40) للسيدات، في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وحققت المركز الـ12، بعدما قطعت أفضل محاولاتها مسافة 17.45 متراً، فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية التونسية روعة التليلي، محققة مسافة 36.55 متراً، وتلتها المغربية يسرى كريم ونالت الميدالية الفضية بمسافة 36.46 متراً، وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية جيسيلا لوبيز بمسافة 30.89 متراً، وفازت بالميدالية البرونزية.

وتستكمل منافسات اليوم التاسع للدورة، اليوم، والذي يشهد مشاركة الإمارات في منافسات رماية البندقية لمسافة «50 متراً مختلط» وضعية «رقود» فئة (SH1)، عبر لاعبي المنتخب عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي، حيث تقام المنافسات بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس).

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، أنه تم بيع 2.3 مليون تذكرة في الدورة، ما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد دورة الألعاب البارالمبية «لندن 2012»، والتي باعت 2.7 مليون تذكرة، لكن اللجنة قالت، إن الأرقام ليست وحدها هي المقياس، بل حماسة الجماهير التي جعلت من «باريس 2024» حدثاً تاريخياً.

وحسب اللجنة الدولية، أصدرت «باريس 2024» بيانات تظهر أن أكثر من 90% من الذين اشتروا التذاكر هم من فرنسا، ونصفهم لم يشاهدوا الرياضة البارالمبية من قبل. وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أكثر من 4400 رياضي ورياضية يمثلون 184 وفداً بارالمبياً، يشاركون في 22 رياضة، يتنافسون على 549 ميدالية ملونة.