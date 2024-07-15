جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «يورو 2024» في صور رونالدو من أكبر الخاسرين في بطولة أوروبا بعد أن قدم أداء ضعيفاً وكان سبباً في خروج منتخب البرتغال من ربع النهائي. أ.ب الإسباني داني أولمو «26 عاماً» الذي يلعب في الدوري الألماني مع لايبزيغ من الوجوه التي كشفت عنها البطولة الأوروبية. رويترز مبابي عوّل عليه الجمهور الفرنسي كثيراً قبل البطولة لكنه لم يقدم ما يستحق الذكر لتقل أهمية انضمامه إلى ريال مدريد. رويترز الطفل الإسباني لامين يامال من أكثر المستفيدين في بطولة أمم أوروبا بعد الأداء الرائع الذي أظهره وتفوقه على نجوم كبار. أ.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 15 يوليو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App