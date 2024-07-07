موعد مباراتي الدور نصف النهائي في كأس أمم أوروبا

حسمت 4 منتخبات تأهلها إلى الدور نصف النهائي هو الأربعة الكبار المرشحين من البداية للمنافسة على لقب البطولة وهم إسبانيا، فرنسا، هولندا، إنجلترا، في المرحلة قبل الأخيرة والحاسمة في طريق الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة يوم 14 يوليو المقبل.

وعقب نهاية مباريات الدور ربع النهائي بصعود إنجلترا عقب الفوز بركلات الجزاء على سويسرا وهولندا على تركيا ضرب المنتخبان موعدا في مباراة الدور نصف النهائي باليوم الثاني، بينما يتقابل المنتخب الإسباني مع منتخب فرنسا في المباراة الأولى

موعد مباراتي الدور نصف النهائي

فرنسا – إسبانيا

الثلاثاء 9-7-2024

الساعة 11:00 مساء

إنجلترا – هولندا

الأربعاء 10-7-2024

الساعة 11:00 مساء