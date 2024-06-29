جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور يسعى جواد «غودولفين»، «فيرست ميشن» بإشراف المدرب براد كوكس، إلى حصد انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، حين يخوض اليوم تحدي سباق «ستيفن فوستر ستيكس» لمسافة 1800 متر رملي على مضمار «تشرشل داونز» الأميركي العريق. يبدأ اليوم زورق «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وذلك من خلال سباق أفضل زمن في الجولة الأولى التي تقام في مدينة برنديسي الإيطالية. كما يشارك في البطولة أيضاً زورق «أبوظبي 2» بقيادة منصور المنصوري. يخوض منتخب الشراع الحديث تحدي بطولة البارح الدولية في البحرين بطموحات كبيرة. ويمثل المنتخب محمد العويس وعبدالله المرزوقي ومروة الحمادي في فئة «ألكا 4»، وضحى البشر ومحمد عبدالكريم الحمادي ومحمد إسماعيل الحمادي في «ألكا 6». تستضيف منظمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في بريطانيا، اليوم، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية على مسافة 1200 متر بمضمار رويال ويندسور. وعلى رأس الترشيحات «فريدة العز» لـ«النجيفي للسباقات» بقيادة الفارس سام هتشكوت. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 29 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App