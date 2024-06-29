الاتحاد الأميركي منزعج من الإساءات العنصرية للاعبي الولايات المتحدة

تعرض تيموثي وياه وأعضاء آخرون في المنتخب الأميركي لكرة القدم، لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هزيمة الفريق 2-1 أمام بنما، في كأس «كوبا أميركا 2024». وأصدر الاتحاد الأميركي لكرة القدم بياناً قال فيه، إنه «منزعج بشدة من التعليقات العنصرية التي نشرت على الإنترنت». وتلقى وياه، صاحب البشرة السمراء، بطاقة حمراء في الدقيقة 18 بعد توجيهه لكمة لأحد لاعبي بنما في اللقاء، حيث كانت هذه هي أول حالة طرد لأحد لاعبي الولايات المتحدة، منذ طرد جيمي كونراد في مباراة ودية أمام هندوراس عام 2010. وذكر الاتحاد الأميركي أن العديد من لاعبيه تعرضوا لتعليقات عنصرية، حيث جاء في البيان: «لا يوجد مكان على الإطلاق في اللعبة لمثل هذا السلوك البغيض والتمييزي». وأكد الاتحاد أنه سيساند اللاعبين، وأصدر وياه اعتذاراً علنياً على وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان رباطة الجأش، الأمر الذي كلف فريقه غالياً.