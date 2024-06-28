جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «يورو 2024» بالصور المنتخب الجورجي في قمة الفرح بعد التأهل للدور ثمن النهائي. أ.ب مقذوفات جماهيرية على أرضية الملعب خلال مواجهة تركيا والتشيك. أ.ف.ب مشجع يقتحم الملعب في مباراة تركيا والتشيك ورجال الأمن يحاولون إيقافه. أ.ف.ب مشجعة جورجية فخورة بمنتخب بلادها عقب الفوز على البرتغال. أ.ف.ب زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا، خلال متابعتها مباراة بلادها مع جورجيا من المدرجات. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 28 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App