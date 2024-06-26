جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «يورو 2024» بالصور أنصار المنتخب الكرواتي مصدومون بعد الهدف الإيطالي المتأخر الذي أخرجهم من كأس أوروبا. أ.ف.ب الجمهور الإيطالي انفجر فرحاً بعد التأهل في اللحظات الأخيرة على حساب كرواتيا. أ.ف.ب مشجعة كرواتية رسمت أجمل ابتسامة خلال مباراة منتخب بلادها أمام إيطاليا. أ.ب مشجع ألباني يقتحم أرضية الملعب ويرهق أحد رجال الأمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا. إي.بي.إيه الجمهور الإسباني عزف لحن الصدارة في المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ( 9 نقاط ).. «الماتادور » سجل 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 26 يونيو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App