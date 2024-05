الترجي يوجه رسالة قوية للأهلي.. جئنا للحصول على كأس إفريقيا (صورة)

وجه الترجي التونسي رسالة قوية إلى الأهلي المصري قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت على استاد القاهرة.

نشر النادي التونسي على حسابه في منصة "إكس" صورة لكأس البطولة، وعلق عليها قائلاً: جئنا للحصول عليها".

ويحتاج الترجي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أفضل من نتيجة التعادل السلبي التي تحقق في لقاء الذهاب في رادس، ليضمن "المكشخ" الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي والتفوق في ركلات الترجيح ليحصل على اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

🏆 We came to get it // جئنا للحصول عليها // On est venu la chercher 🤲#TotalEnergiesCAFCL #ASCEST pic.twitter.com/3IlNd7VPJ4