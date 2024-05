أول تعليق من محمد صلاح على رحيل مدرب ليفربول كلوب

نشر مهاجم وهداف ليفربول محمد صلاح، أول تعليق له عقب حفل وداع مدرب ليفربول يورغن كلوب، وذلك في كلمات بسيطة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر صورة تجمعه مع مدرب الفريق بعد رحلة جمعت الطرفين واستمرت 7 سنوات.

وكان يورغن كلوب، قد أنهى مسيرته مع ليفربول بحفل وداع أسطوري شارك فيه لاعبي الفريق وكل منتسبي النادي والجماهير (التفاصيل)

وقال محمد صلاح في رسالة بسيطة للمدرب: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

وتوقع جمهور النجم المصري أن تكون الرسالة الختامية من محمد صلاح تجاه مدربه أكبر وأشمل من ذلك نظرا للتاريخ الذي جمع اللاعب ومدربه خاصة وأن كلوب كان له فضل كبير في اختيار اللاعب واعطاءه الفرصة حتى أصبح واحدا من أعظم لاعبي العالم.

ولكن يبدو أن العام الأخير كان غير جيد لصلاح وظهر فيه العديد من المشاكل أخرها كان المشادة التي حصلت بينهما في إحدى المباريات أمام الجماهير وهو ما جعل الوادع بين الطرفين بهذا الشكل.

It was great sharing all those trophies and experiences with you over the past 7 years.

I wish you the best of luck for the future and hope we meet again. pic.twitter.com/mIES7Ctmhs