مقذوف من مشجع يصيب ديوكوفيتش في رأسه ويسقطه أرضاً (فيديو)

تعرض لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عقب الفوز في أول مباراة ببطولة روما المفتوحة للتنس، لضربة إثر سقوط مقذوف من أحد الجماهير على رأسه.

وبمجرد انتهاء المباراة، اقترب ديوكوفيتش في علامة معتاد للفائز في المباراة، من المدرجات لتوقيع "الأوتوغرافات" للجماهير ومعظمهم من الأطفال، ولالتقاط الصور.

وعند انحناء أحد المشجعين لإحضار قلم، سقط من حقيبته وعاء المياه على رأس لاعب التنس الصربي.

وأكدت مصادر من الهيئة المنظمة أن "نوفاك توجه إلى التمريض للعلاج، لكن المرجح أنه لا يحتاج ولو لغرزة واحدة لكونها إصابة سطحية للغاية".

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS