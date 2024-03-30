طموحات بايرن ميونخ وليفربول تتكسر أمام حلم التعاقد مع ألونسو

أعلن الِإسباني تشابي ألونسو أنه سيستمر في تدريب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليضع بذلك حداً لتكهنات رشحته للانضمام إلى ليفربول الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين سبق له الارتباط بهما.

وقال ألونسو للصحافيين "في الأسبوع الماضي اجتمعت (مع مسؤولي النادي) وأبلغتهم بقرار الاستمرار في تدريب باير ليفركوزن".

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول تأكد بنسبة كبيرة أنه لن يحقق طموحاته في التوقيع مع الخيار الأول لمنصب المدير الفني في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ليفربول سيوجه أنظاره نحو ثلاثة مدربين من الممكن أن يقع اختياره على أحدهم، وهم لذلك، البرتغالي روبن أموريم والإيطالي روبرتو دي زيربي، إلى جانب الألماني جوليان ناغيلسمان.